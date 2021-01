Zanzara brengt het circus bij je thuis: ‘Reacties zijn ontzettend leuk’

Het is bepaald niet plan A, dat is optreden in volle tenten. Inmiddels is het Doetinchemse circuskoppel Paulo Duijker (68) en Mayka Heessels (66) ook plan B en plan C al gepasseerd. Daarom is er nu plan D: het Zanzara-pretpakket, met daarin onder meer een mondkapje, popcorn, drops voor chocolademelk, kruiden voor glühwein, een magazine en een speciaal gemaakte film.



De verspreiding van de pakketten begon kort voor kerst, de in totaal 22 ‘Zanzaristen’ – muzikanten, acrobaten en andere artiesten – brachten er tot op heden al zo’n vierhonderd rond. ,,Dat bezorgen is heel mooi om te doen”, zegt Heessels. ,,De reacties zijn zo ontzettend leuk. Veel mensen kennen je ook, zijn al eens naar een voorstelling geweest. Dat Zanzara nu naar hen toe komt, vinden ze prachtig.”