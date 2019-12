Zat Toos te bellen tijdens fatale aanrijding in Eibergen?

Dreiging van rhinovirus: paardencon­cour­sen in Bronck­horst afgelast

13:55 Paardenconcoursen in de gemeente Bronckhorst zijn afgelast vanwege een mogelijke dreiging van het rhinovirus. Dressuurstal Seren in Vorden schrapte het Kerstconcours (17 tot en met 20 december) en bij rijvereniging Gompert in Hengelo gaan de Gelderse selectiewedstrijden dressuur voor pony's vrijdag en zaterdag niet door.