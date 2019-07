Zaterdag op de Zwarte Cross: regen en onweer, de band van Bob Marley en lachen met Lucky TV live

Eén van dé hoogtepunten vandaag belooft het optreden van The Wailers te worden, de band van wijlen reggaekoning Bob Marley speelt vanaf 17.30 uur op het Hoofdpodium en gaat om 21.15 uur voor het tweede optreden, dan in de Reggaeweide. Om 19.15 uur is het Hoofdpodium voor DJ Don Diablo, de mystery dj op het programma die gisteren bekend is gemaakt. Later op de avond staat Rowwen Hèze op het podium en de avond wordt afgesloten door de Duitse hardcore-sensatie Scooter.



Elders op het terrein is er ’s avonds een optreden van Snollebollekes in de Megatent en ook Bökkers geeft daar acte de présence. In de Reggaeweide speelt ’s avonds Kenny B. en in hiphopweide The Noaberhood is er een show van Brainpower.