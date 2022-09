Ze persen de druiven: Dremptse wijnboer tevreden met eerste oogst, wel nog hoop op ‘20 graden en zon’

Beoogd uitbater station Lochem haakt af vanwege bouwput, horeca staat nog langer leeg

Brasserie Floris in Lochem blijft nog wel even gesloten. De beoogde uitbater van de horecazaak in het station heeft zich teruggetrokken. Hij ziet het niet meer zitten om in de brasserie aan de slag te gaan, uit vrees voor te weinig klandizie. Reden: de stationsomgeving gaat flink op de schop.

18:26