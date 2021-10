Ze wensten me succes bij de douane aan andere kant van de wereld

Beltrum viert carnaval in al gesloten horecazaak

9 oktober BELTRUM - Bijna een halve eeuw was zaal Spilman in Beltrum tijdens carnaval het Belhamelshoes, de residentie van de plaatselijke carnavalsvereniging. En hoewel het horecabedrijf sloot midden in coronatijd, houden de Belhamels begin november hun Buutavond toch nog in zaal Spilman.