Zebravink met kooi en al bij het vuilnis gezet in Winterswijk

WINTERSWIJK - Een zebravinkje is met kooi en al bij het vuilnis gezet in Winterswijk. Het diertje vloog maandag in de koude regen rond de kooi, maar is een ‘geluksvogel’ nadat hij gevonden én gered werd. Dit meldt de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk op Facebook.

Volgens de dierenambulance stond de kooi samen met wat andere inventaris bij het oud vuil. Het vogeltje zat niet in de kooi, maar probeerde wel daarbij in de buurt te blijven. Want, schrijft de dierenambulance, het gevleugelde diertje ‘had het zo koud’.

De kooi en de vogel werden gevonden, waarop medewerkers van de dierenambulance de vogel hebben opgehaald en gezorgd voor goede opvang en de benodigde verzorging.

Het is niet bekend wie de eigenaar is en waarom het dier bij het vuilnis is gezet.

De zebravink komt van oorsprong uit Australië en ook in Portugal leven grote populaties in het wild. Het dier kan niet goed tegen kou en is in Nederland vooral populair als volièrevogel.