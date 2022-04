‘Zeer ervaren’ trucker die vol op auto botste op de N18 had moeten zien dat hij door rood reed, krijgt dus straf

Column Dochter (9) na verhuizing naar Doetinchem: ‘Je hoort eigenlijk aan niemand in m’n klas dat ze Achter­hoeks zijn’

Het is inmiddels bijna 20 jaar geleden dat ik voor het eerst vanaf Apeldoorn naar Doetinchem reed. Als alleenstaande moeder van een dochter van vijf - via Beek en Duitsland, want afslag gemist - in een van rood naar oudroze verschoten Fiat Panda zonder navigatie.

16 april