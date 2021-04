Zeer grote brand bij aardappelboer in Groenlo, twee opslaghallen in de as gelegd

vrogger en now ‘Als ik uitleg waar ik woon, zeggen mensen ‘oh, het ´meisters­huus’’

15 april GAANDEREN - Ze fietsten er in 1987 langs en waren direct gecharmeerd van het huis. ,,Maar we dachten ook ‘dat kunnen we nooit betalen’. We waren voor een huis aan het sparen, maar in die tijd stegen de huizenprijzen sneller dan je kon sparen”, vertelt Ernst Jan de Heer (68). Toch werden hij en zijn echtgenote Joke Colenbrander (61) eigenaar van het huis aan de Kerkstraat in Gaanderen.