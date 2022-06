Zeer grote brand in woning en schuur, mogelijk nog mensen binnen

‘Aanhaken’ bij Achterhoek Pride in Neede

NEEDE - Je mag zijn wie en hoe je bent en daar zijn ‘we’ in de Achterhoek trots op. Deze maand is het Achterhoek Pride van de klok slaat. In Neede nemen de buurvrouwen Gerdi Frankes en Rieta van der Linde het initiatief om creatief aan het haken te slaan: wat hen betreft worden regenboogsjaals de nieuwe mode. Zaterdag trapten ze hun haak-actie af bij de Hollandse Molen op de Needse Berg.

7 juni