Zeer instabiel en explosief poeder gevonden in Achterhoeks weiland: ‘Stof is heel gevaarlijk’

Rechter oordeelt: Ontwikke­laar Lochems bouwpro­ject heeft genoeg gedaan tegen Japanse duizend­knoop

14 oktober De voorzieningenrechter vindt dat ontwikkelaar Ramdhani Vastgoed genoeg heeft gedaan om het bouwperceel van Ben Knapen en Herma Kuipers in het nieuwbouwproject Berkeloevers vrij te maken van de Japanse duizendknoop. Het Lochemse stel had een kort geding aangespannen omdat ze zich grote zorgen maken over de grond waarop hun toekomstige huis wordt gebouwd, maar de rechter gaat niet mee in hun eis om het volledige perceel te saneren.