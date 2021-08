Zeer penetrante lucht in Doetinchemse flat: scooter in kelderbox lekt vermoedelijk benzine

Caroline Groot in één klap bekende Doetinchem­se: brons bij baanwiel­ren­nen op Paralym­pics

27 augustus DOETINCHEM/TOKIO - Caroline Groot (23) is sinds vrijdagmorgen acht uur in één klap een bekende Doetinchemse. De baanwielrenster won brons op de 500 meter tijdrit op de Paralympics in Tokio.