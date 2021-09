Zeg het maar: Waar in Berkelland wilt u een boom?

Een boomwens indienen kan via een online formulier op de website gemeenteberkelland.nl/boomwens. Individuele inwoners of buurten kunnen aangeven waar in de openbare ruimte ze een boom zouden willen en waarom. De boomwensen moeten tot 1 december 2021 binnen zijn.

Soms kan het niet

Voor elke ingediende boomwensplek bekijkt de gemeente of het planten van de boom op de gewenste locatie ook echt mogelijk is. Soms kan het niet, bijvoorbeeld omdat er kabels of leidingen in de grond liggen, de ruimte te krap is, of omdat de veiligheid in het geding is.