Zegels sparen om mensen met een kleine beurs blij te maken met een boodschappenpakket

Baars-Tijken begon 5 jaar geleden met het sparen van zegels voor mensen die leven in verborgen armoede. In het eerste jaar deelde ze 5 boodschappenpakketten uit. Haar initiatief is in de loop der jaren steeds verder gegroeid. Hoewel de actie nog niet is afgelopen, hebben al dertig gezinnen een pakket mogen ontvangen.





De eigenaren van PLUS Bruil, Gerard & Shirley Bruil, ondersteunen de actie inmiddels zelf ook. In de winkel staat een doos waar klanten die geen gebruik willen maken van de actiezegels, deze zegels kunnen doneren. Er wordt veel gedoneerd, de doos is al regelmatig geleegd. Het initiatief van Baars-Tijken wordt daarmee groter en groter.



Zorgvuldig gekozen

In overleg met diverse lokale instanties, zoals stichting Mini Manna of de buurtcoaches worden de gezinnen die in aanmerking komen voor een boodschappenpakket zorgvuldig gekozen. Klanten ontvangen een zegel bij elke 10 euro aan boodschappen. Het pakket is gevuld met producten, een voucher voor gratis bezorging en een kortingscode voor dagjes uit. De Boodschappenpakketactie loopt tot en met zaterdag 1 februari.