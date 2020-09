Zeldzame 100 jaar oude 'Grolsch’-beugelfles opgegraven in Dinxperlo: ‘Naar het museum?’

De fles kwam tevoorschijn tijdens werkzaamheden aan de Nieuwstraat. De beugelfles moet meer dan een eeuw geleden gevuld zijn door de voorloper van de Grolsch-bierbrouwerij. Groenlosche Bierbrouwerij Harperink & Weeninck bestond volgens de vinder van 1890 tot 1916. De fabriek ging later over in de Grolschbrouwerij.



Te Grotenhuis: ,,Zelf kan ik me inbeelden dat de fles ooit leeggedronken is na een lange dag noeste arbeid door één van de polderjongens, die zich bezig hielden met de aanleg van de spoorlijn Dinxperlo-Varsseveld.”