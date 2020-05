Zelf boeken uitzoeken mag vanaf 18 mei weer in bibliotheken Oost-Achterhoek

Ida's schiettent blijft deze zomer in Zutphen in de opslag: ‘Als de kermis verdwijnt, verdwijn ik ook een beetje’

10:02 Ida Oostenenk is een kind van de kermis. Ze leerde het vak van haar oma, moeder en enkele tantes. De 41-jarige Zutphense - getogen in Voorst - reist al zestien jaar lang met haar schiettent door het hele land. Dit jaar zwijgen de geweren en staat de schiettent in de opslag. Ida’s zomer is naar de knoppen vanwege de coronacrisis.