Zelf een trein besturen in de meivakantie? Vanaf Transit Oost in Winterswijk spoor je zo naar Zutphen of Arnhem

STADSE FRATSEN Meneer pastoor verwachtte niet zoveel geweld, deze vrijdag voor Pasen

Heb ik vaker, dat ik niet precies weet wat ik wil vertellen. Die keer, alweer een halve eeuw geleden op een vrijdagmiddag voor Pasen, herinner ik me als de dag van gisteren. Het ene na het andere klasgenootje verdween achter de deur en kwam er even later - al dan niet met een rood hoofd - weer uit.

16 april