Zelfs agenten volgen nep-account van ‘politie Aalten’ van tiener die zijn vrienden voor de gek wilde houden

Petitie voor behoud van ziekenhuis in Zutphen ruim 11.000 keer onderte­kend: 'Site lag zelfs plat’

19 april De steun voor het ziekenhuis in Zutphen heeft Tamim Mehdi verrast. Het bestuurslid van de Zutphense PvdA-afdeling tuigde afgelopen week de site redhetgelre.nl op. Via die site ondertekenden ruim 11.000 inwoners uit de regio een petitie om een volwaardig ziekenhuis in Zutphen te behouden. Dit nadat Gelre ziekenhuizen bevestigde dat het onderzoekt of het bepaalde zorg wel blijft aanbieden in Zutphen.