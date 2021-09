Zelfs coöperatie LochemEnergie twijfelt aan haalbaarheid RES: ‘In 2030 hebben we geen windenergie in onze regio’

Kunstwan­del­rou­te Borculo trekt duizenden; toekomst is ongewis

8 september Vijfendertig kunstwerken op een route van drie kilometer. De Berkellandse Kunstwandelroute trok afgelopen drie maanden zeker 6.000 bezoekers. Na komend weekeind verdwijnt de kunst uit de natuur rondom het Galgenveld, de Lebbenbrugge en zelfs uit het water van de Slinge. Of het succesvolle evenement een herhaling krijgt, is hoogst onzeker meldt Kunstkring B-Art. ,,Dan hebben we wel nieuwe vrijwilligers nodig.’’