Zelfs corona krijgt De Vriendschap niet klein: jubileumconcert voor Doetinchemse eeuweling

Nieuwe plaat ‘Köppe’ is Ploogs muzikale grensgeval: ‘Stuur de dialectpo­li­tie niet op ons af’

HAARLO - ‘Köppe’ is de titel van de nieuwe release. Harde köppe is dialect voor harde koppen, lieden die doen wat ze willen. En dat sluit aan bij de alternatieve muziekstijl die de Achterhoeks-Twentse driemansband nastreeft. ,,Het nummer gaat over de huidige situatie in de wereld en dat alles weer goed komt”, legt leadzanger Marc Waanders uit.

18 oktober