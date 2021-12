Bij de feestelijke opening van de plantage las de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth afgelopen weekend voor uit een historisch proces-verbaal. Daarin beklaagde een provinciale official zich over het gebruik van de midwinterhoorn door Achterhoekers om elkaar te waarschuwen voor belastinginners. Een beetje net zoals momenteel het afsteken van vuurwerk wel wordt gebruikt om kond te doen van het arriveren van een verse voorraad drugs, maakte burgemeester Joost van Oostrum een vergelijking met het heden.

Regeltjes omzeilen

Kortom: beide bobo’s waren te gast bij een ‘duister’ gezelschap. In een passende entourage: onder de N18-brug over de Berkel. Tegelijk natuurlijk ook in de openlucht, en dat is dan weer handig qua coronaregels. Zelfs dat de provincie Gelderland 1 euro minder dan de gemeente Berkelland had bijgedragen voor de totstandkoming van de ‘plantage’ was boerenslim. Daarmee was net geen accountantsonderzoek nodig.

Absolutie van nep-pastoor

Zoiets toeter je niet rond, zou je zeggen. Vooral niet per midwinterhoorn vóórdat het advent is. Een lokale geestelijke verleende ter plekke absolutie voor zonden die nog zouden worden begaan. Maar in het schemerdonker van het viaduct twijfelden sommigen aan zijn status. ‘Roeping’ is een verwarrend begrip, als het gaat om de midwinterhoorn.

CO2-neutraal of niet?

Zelfs op de CO2-neutrale midwinterhoornplantage valt wat af te dingen. Want al dat wilgen-, elzen- en ander kromgroeiende hout, zal op termijn leiden tot veel extra getoeter. En dat is uitgeademde lucht. Per definitie dus toch goed voor 4 procent CO2, toch?

Al met al is de boodschap die tot Driekoningen wordt verbreid, dus zoiets als: er is een kind geboren, meld het snel aan en incasseer kindertoeslag en nog wat prettige zaken. Oh, werkt dat zo niet? Dat hebben we dan verkeerd begrepen. Kwestie van de midwinterhoorn horen toeteren maar niet weten waar de klepel van de kerstklok hangt, zoiets.