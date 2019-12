Zelfs de lichtschakelaars zijn nog origineel

,,Het huis werd in 1925 gebouwd in opdracht van Te Siepe, directeur van de steen- en pannenfabriek in Winterswijk. En alles is nog origineel”, vertelt Vincent de Vries (49). Hij kocht het huis in 1998 van de weduwe Te Siepe, die er tot aan haar dood in 1997 woonde.



De Vries, gezagvoerder op een Boeing 747, woonde in die tijd in Amsterdam. Maar toen zijn kinderen werden geboren, groeide het verlangen om terug te keren naar zijn geboorteplaats Winterswijk. Eigenlijk zocht hij er een huis uit de jaren 20 of 30. Die werden echter niet aangeboden. Dus werd het een jaren 70 woning in de wijk Bargerbosch.



Totdat zijn vader hem belde. ,,Er staat nou iets moois te koop!’’ klonk het enthousiast. Hij ging kijken en wist genoeg. ,,Ik ben er een uur later met de makelaar naartoe gegaan en we waren er snel uit.” Op een enkel detail na bleek het huis nog in originele staat te zijn, inclusief loden waterleidingen en met katoen omwikkelde elektriciteitsdraden.