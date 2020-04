Zelfs deze groothandel in Doetinchem heeft geen handgel meer

Later regent het bestellingen wc-papier, als reactie op de landelijke hamsterwoede van consumenten. ,,Uit het hele land kwamen ze.’’



,,Toen hebben we tegen elkaar gezegd: gaan we investeren in afnemers in Rotterdam, die we daarna nooit meer terug zien? Wij willen de voorraad op peil houden voor onze vaste klanten'', aldus de Doetinchemse ondernemer.