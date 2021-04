Zelfs een transformatorhuisje kan een monument worden

Ze staan er, ze gaan op in hun omgeving, niemand staat er bij stil. Maar ze vormen een belangrijke schakel in ons dagelijks leven, want ze brengen stroom in onze huizen. Sommige zijn zelfs zo mooi, dat ze het niet alleen tot gemeentelijk maar zelfs tot rijksmonument geschopt hebben. De transformatorhuisjes van Liander, voorheen Nuon, maar in het allereerste begin van Electriciteitsmaatschappij De Berkelstreek.