Zelhem bidt voor Oekraïne in Lambertikerk: ‘Zolang het nodig is’

Ook worden er kaarsen aangestoken. De kerkdeur staat open voor iedereen, zegt Stam. De Zelhemse protestante gemeente wil zo een geluid van vrede en verzoening laten horen, nu Rusland in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne is binnengevallen.



,,We weigeren in vijandsbeelden te denken”, zegt Stam er direct bij. ,,Misschien is wat we doen slechts een druppel op de gloeiende plaat. Maar we gaan er mee door zolang de invasie duurt.”



Een groep mensen wordt ingeroosterd om elke vrijdag het gebed uit te spreken. Dat gebeurt direct na klokslag twaalf uur.

Coventrygebed

Het Coventrygebed dateert uit het begin van de Tweede Wereldoorlog. In de nacht van 14 op 15 november 1940 bombardeerden Duitse vliegtuigen de Engelse industriestad Coventry. De binnenstad werd zwaar getroffen en de Saint Michael’s-kathedraal brandde uit.

Een dag later zag de decaan van de kerk twee verkoolde balken in de vorm van een kruis op de grond liggen. Voor de decaan aanleiding om in plaats van vergelding verzoening te prediken.

Het gebed begint met de zin: ‘De haat, die een muur optrekt tussen volken, rassen en klassen. Vader vergeef’.

Het Coventrygebed wordt sinds de Tweede Wereldoorlog in diverse steden voorgedragen. In Arnhem gebeurt dat elke vrijdag in de Waalse Kerk en in Deventer in de Lebuinuskerk. Wereldwijd wordt het gebed elke vrijdag voorgedragen in 175 steden.