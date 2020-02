Zelhem op zoek naar de toekomst

Nedap Groenlo: varkens­pest heeft op termijn ook voordelen

12:46 GROENLO – Technologiebedrijf Nedap in Groenlo heeft het operationele resultaat vorig jaar met bijna twee miljoen euro zien dalen tot 17,5 miljoen euro. De daling is volgens de directie een gevolg van investeringen die zijn gedaan in het bedrijf en van de Afrikaanse varkenspest.