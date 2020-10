Zelhemmer (75) voor tienduizenden euro’s opgelicht door cybercriminelen

videoZELHEM/ ROTTERDAM - Een 75-jarige inwoner van Zelhem is voor tienduizenden euro’s gedupeerd nadat criminelen hem geld afhandig hebben gemaakt. De criminelen deden zich online en telefonisch voor als bankmedewerkers. Het slachtoffer kreeg op 17 augustus van dit jaar een nepmail die zogenaamd van zijn bank afkomstig was, waarin stond dat de app voor mobiel bankieren verlengd moest worden.

De Zelhemmer klikte op de link in de mail en kreeg enkele uren later een telefoontje van iemand die zich voordeed als een bankmedewerker. De mededeling: er was een aanval geweest op zijn rekening en hij moest zijn geld naar verschillende rekeningen overmaken om het veilig te stellen.

Dit bleken helemaal geen rekeningen van de bank te zijn, maar van oplichters die op deze manier makkelijk geld verdienen. Nog dezelfde avond pinde een tot nog toe onbekende man het geld bij een automaat aan de Vuurstraat in Rotterdam. Het gaat volgens de politie om ‘enkele tienduizenden euro’s’.

Beelden van de pinner zijn woensdag getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau GLD. Daarin is te zien dat de man, gekleed in korte broek en grijs Puma-shirt en met een zwarte pet op, een flinke stapel bankbiljetten meeneemt na het pinnen. Geld dat toebehoort aan de opgelichte Zelhemmer.

Er zijn nog geen tips binnengekomen naar aanleiding van de beelden. Wel vraagt de politie nog steeds of mensen de pinner herkennen en eventuele informatie over hem door te geven via 0900-8844 of het online-tipformulier.

De politie waarschuwt bovendien dat banken hun klanten nooit benaderen via e-mail, sms of telefoon om bankgegevens te vragen. ,,Ga hier dus nooit op in”, aldus een woordvoerder. Ook mensen die hetzelfde is overkomen kunnen zich melden bij de politie.

Beelden van de pinner in Rotterdam, die daar enkele tienduizenden euro's van een slachtoffer uit Zelhem uit de automaat haalt.