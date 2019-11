Zelhemmer mag supermarkt Coop beginnen in voormalige Rabobank Vorden

Verbouw Villa Wanrooy tot bed and breakfast gestart

17:48 DOETINCHEM - De verbouw van Villa Wanrooy op de kop van de Grutstraat in Doetinchem is deze week gestart. Behalve een bed & breakfast komt er ook een winkel voor streekproducten en een horecazaak in het pand - en de walhuisjes erachter - dat dateert van 1881.