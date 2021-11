Zelhemmers moeten door opknapbeurt weer trots worden op hun dorp: ‘Mooiste in Achterhoek’

Het zijn woorden uit de mond van Bert Elschot, lid van de werkgroep Vitale Kernen Zelhem, die volledig worden onderschreven door gebiedswethouder Paul Hofman van Bronckhorst. ,,Ik vind dat een goede samenvatting. We gaan Zelhemmers weer trots maken op het mooiste dorp in de Achterhoek. Het winkelaanbod in het centrum is heel goed, maar de openbare ruimte is versteend en gedateerd. Daar moet echt iets aan gebeuren.”