Zelhems-Irakese trailerbouwer is failliet: ‘Een triest verhaal’

ZELHEM - Smeder Holland uit Zelhem is failliet. Het bedrijf met de oer-Hollandse naam dat trailers maakt is eigendom van een Irakees die een jaar geleden Dubai als vestigingsplaats inruilde voor Zelhem.

,,Best een begrijpelijk besluit om destijds naar Nederland te verhuizen", zegt Vincent Jongerius die als curator is ingesteld. ,,In Dubai ging het niet goed met het bedrijf en hier is de transportwereld booming. Alleen is hij een grote afnemer kwijtgeraakt die voor vijf procent van de omzet zorgde. Dat kon het bedrijf niet lijden. De eigenaar heeft zelf het faillissement aangevraagd.”

Talenkennis

Jongerius zal al zijn talenkennis nodig hebben om het faillissement tot een goed eind te brengen. Volgens de curator werken er acht Polen in vaste dienst bij Smeder Holland. De Polen wonen in Duitsland. De Irakees heeft de Maltezer nationaliteit. De grote klant die is afgehaakt is bovendien een Duits bedrijf.

,,De eigenaar, die woont in Amsterdam, heeft vooral zelf flink geïnvesteerd in zijn bedrijf", zegt Jongerius. ,,Het is voor de man persoonlijk een triest verhaal. Een doorstart zit er niet in.”