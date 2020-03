Zelhemse molen heeft kap terug na 80 jaar

‘Burgemees­ters­vrouw’ Wilma denkt nog veel aan Henk: ‘Hoop dat-ie trots op me is’

12:11 STEENDEREN - Wilma Aalderink (71) denkt dat Henk, haar vijf jaar geleden overleden man en maatje, trots is als hij haar ziet als hij vanaf zijn wolk naar beneden kijkt. Henk Aalderink was bijna tien jaar burgemeester van Bronckhorst. Zijn echtgenote is al weer vier jaar voorzitter van de afdeling van Vrouwen van Nu in Steenderen.