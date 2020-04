Zelhemse uitgever Het Boekenschap failliet door coronacrisis

Maarten Beernink, eigenaar van Het Boekenschap, heeft het faillissement zelf aangevraagd. ‘Door de coronacrisis stellen de auteurs hun lopende boekproducties massaal tijdelijk uit', schrijft Beernink in een persbericht. ‘Onze auteurs willen de effecten van de crisis verwerken in hun nieuwe boeken, en dat heeft tijd nodig'.



Volgens Beernink geeft hij vooral boeken uit van coaches en trainers: ‘Die promoten in zalen hun boeken. Deze bijeenkomsten vallen nu weg, waardoor een kettingreactie is ontstaan. Ook gaan onze trainingen om auteurs boeken te leren uitgeven voorlopig fysiek niet meer door'.



Het Boekenschap, dat onder meer uitgaven van Achterhoekse schrijvers publiceert, bestaat ruim tien jaar. Beernink zegt in te zetten op een doorstart in afgeslankte vorm.



Titels die Het Boekenschap onder meer recent heeft uitgegeven zijn Dubbeldoyer van Frans van Gorkum, Mijn druppel op de gloeiende plaat van Coby Goederond en Wat maak je me nu?! van Bianca Roemaat.