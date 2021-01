Zendpiraat in Rietmolen uit de ether gehaald na ingrijpen politie

beste achterhoekers Beste Achterhoe­kers, op naar het prikkie en dan vallen we elkaar hopelijk weer in de armen op de kermis

9:00 Beste Achterhoekers. 2021 is eindelijk begonnen. Rampjaar 2020 is geschiedenis. We hebben het doorstaan. 2020 ligt achter ons en is rijp voor de online geschiedenisles: ‘2020 De slag rondom ons huus’. Het was een in en in triest jaar waarin zelfs Sinterklaas overleed aan corona; ‘Alles pakken ze ons af’.