Zes arrestaties na vondst drugslab Doetinchem, maar alle verdachten lopen weer vrij rond

Of dit laatste trio een buitenlandse achtergrond heeft, wil de politie niet kwijt. ,,Het enige dat we kunnen zeggen is dat ze geen vast verblijfsadres in Nederland hebben”, aldus een woordvoerder.

Alle zes verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten, in afwachting van eventuele verdere strafvervolging door justitie. Zij hoeven die mogelijke rechtszaak niet achter tralies af te wachten, omdat de ernst van de feiten en het gevaar op herhaling of vluchten niet zodanig is dat ze vastgehouden moeten worden, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Penetrante geur van mogelijk xtc-lab

Vorig jaar april werden de restanten van het drugslab gevonden in een loods. Deze vondst werd gedaan na een melding over een penetrante geur in de omgeving. De politie – die ook het belendende huis doorzocht – vond geen apparatuur voor het maken van drugs maar wél chemicaliën. Het zou gaan om een xtc-lab.

In de loop van vorig jaar zijn al vijf mannen opgepakt, eind januari dit jaar werd de zesde en laatste verdachte aangehouden. De politie heeft de arrestaties nog niet eerder gemeld, omdat dit het destijds lopende onderzoek in gevaar zou kunnen brengen.

Nu het onderzoek is afgerond ligt het politiedossier bij justitie, dat het bestudeert in voorbereiding op een mogelijke rechtszaak.

De loods werd voor langere tijd door de burgemeester gesloten (zie onderstaande foto).

Volledig scherm Het bord van de geslotenverklaring aan de Havenstraat in Doetinchem. © RonVMedia