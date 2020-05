Zes najaarskermissen in Achterhoek geschrapt: massale toeloop uit buurdorpen voorkomen

In Silvolde (september) en Terborg (oktober) is nog niet definitief besloten of de kermis doorgaat. Dat geldt ook voor Gaanderen, waar de kermis in het tweede weekend van september jaarlijks zo’n 6.000 bezoekers trekt. ,,We wachten af of de gemeente Doetinchem de kermis toestaat en onder welke voorwaarden”, zegt Jan Kuiperije van de kermiscommissie. ,,We verwachten uiterlijk vrijdag antwoord.”



Ook hij pleit voor regionale afstemming, zoals dat in Bronckhorst is gebeurd. ,,Een toestroom van mensen uit de omgeving is zeer reëel als in hun eigen dorp de kermis niet doorgaat. Je moet samenwerken om dat te voorkomen.”