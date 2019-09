‘Zes of zeven windmolens nodig in Berkelland’

BORCULO - Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn. Maar dat lukt alleen als er zo’n zes of zeven windmolens worden gebouwd. Berkelland Energie wil daarover in gesprek met de inwoners.

Berkelland streeft er naar om samen met de andere Achterhoekse gemeenten in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat er in de gebouwde omgeving net zoveel energie duurzaam wordt opgewekt als er wordt verbruikt. „Een enorme uitdaging waar bedrijven en particulieren al flink werk van maken. Toch kan de doelstelling alleen worden gehaald als er ook windmolens worden ingezet”, stelt Berkelland Energie, een coöperatieve vereniging die duurzame energieprojecten in Berkelland stimuleert.

Informatiemiddag

Wat vinden Berkellanders van windenergie? Inwoners kunnen op zaterdagmiddag 21 september vanaf 13 uur daarover meepraten bij buitencentrum Kerkemeijer in Borculo. Berkelland Energie houdt daar een informatiebijeenkomst over windenergie. „Tijdens de middag wordt tekst en uitleg gegeven over nut en noodzaak van het opwekken van duurzame energie door middel van windmolens.”

Wethouder Gerjan Teselink van de gemeente Berkelland gaat dieper in op het gemeentelijk beleid. Energiebedrijf Pure Energie geeft een toelichting over hoe het proces rond het ontwikkelen van een windmolen in zijn werk gaat en hoe omwonenden hierbij worden betrokken. Ook de Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij (AGEM) en Berkelland Energie laten hun licht schijnen over het onderwerp. Daarna is er alle ruimte tot discussie.

Draagvlak

„De afgelopen tijd is er veel meer draagvlak ontstaan. Het opwekken van windenergie is nodig om de energietransitie te laten slagen. Dat besef dringt door. Daarbij: de nieuwste, hoge windmolens veroorzaken amper overlast. Slagschaduw en geluidshinder zijn te verwaarlozen. Daar staan grote voordelen tegenover, zoals de enorme capaciteit. Berkelland heeft zes of zeven windmolens nodig om voldoende duurzame energie op te wekken, in combinatie met de zonneparken”, aldus Berkelland Energie.

De windmolens kunnen volgens Berkelland Energie na zorgvuldig procedures een plek krijgen op 2 of 3 strategische plekken in de gemeente. Het is de bedoeling dat omwonenden en andere inwoners participeren in de exploitatie van de windmolens.

„Daarmee zijn zeer aantrekkelijke rendementen van maar liefst 15 procent haalbaar. Berkelland Energie is voorstander van een zo groot mogelijke invloed van burgers op hun eigen energie. Via (mede)eigenaarschap is dit het beste te realiseren. Dan ligt het eigendom bij burgercoöperaties en hebben inwoners die investeren het voor het zeggen.”

Tijdens de middag wordt tekst en uitleg gegeven over nut en noodzaak van het opwekken van duurzame energie door middel van windmolens. De is inloop van 13 tot 13.30 uur. Het programma begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.