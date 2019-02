Zes ‘opstaphuizen’ in Lochem

Harry Jansen wil dat bezoekers van Bronck­horst al wandelend over fototegels geschiede­nis­les krijgen

7:00 ,,Wandelen is het sociale smeermiddel van deze tijd.’’ Harry Jansen - markante krulsnor, volle baard, onafscheidelijke pet op het blozende hoofd - zegt het stellig en vol trots. De 68-jarige Vordenaar verzorgt in de gemeente Bronckhorst tochten te voet en staat bekend als De Wandelmeester. Samen met Hummeloër Harold Pelgrom beijvert hij zich voor de realisatie van een fototegelwandelroute in alle kerngemeenten van Bronckhorst. Uiterlijk in juni moet de missie zijn volbracht.