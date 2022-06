Zes van elf Doetinchemse Herman Brood-kunstwerken terecht, maar: ‘Waar zijn de andere vijf?’

nieuwscaféDOETINCHEM - Zes van de in totaal elf kunstwerken die Herman Brood in 1997 heeft gemaakt in Doetinchem, zijn inmiddels terecht. De kunstwerken zijn vanaf 2 juli te zien, vanaf de start van straattheaterfestival Buitengewoon in Doetinchem.

Evelien Helder van Buitengewoon is nog steeds naarstig op zoek naar de andere vijf Brood-werken, die de kunstenaar annex zanger in 1997 maakte van bekende en minder bekende Doetinchemmers. ,,Waar zijn de andere vijf? Als iemand daarover iets weet, mag die zich bij mij melden”, zei Helder zondagmiddag tijdens het Nieuwscafé van De Gelderlander.



Het Nieuwscafé, het eerste in Doetinchem na twee jaar corona, was in een tent op het gratis festival Achterland op De Bleek en trok zo’n zestig mensen. Zij zagen het kunstwerk dat Brood maakte van Patrick Berendsen in 1997, waarmee bleek dat Brood destijds niet tien, maar elf kunstwerken had gemaakt.

Guus Hiddink en Gerrit Vossers

In totaal vijf van die werken zijn nu dus boven water, zeer waarschijnlijk komt daar binnenkort nog een zesde bij: ook Guus Hiddink in vereeuwigd door Brood, Helder zit daar nog achteraan. ,,Met hem heb ik nog geen contact gehad, maar dat ben ik nog wel van plan”, zei de Doetinchemse over de bekende Achterhoekse voetbaltrainer.

Ook gast tijdens het Nieuwscafé was Gerrit Vossers, die vertelde over zijn overstap van Lokaal Belang (LB) naar DorpEnPlattelandBeweging in Oude IJsselstreek. De weerboer wilde wethouder worden voor LB, maar stapte over toen dat niet kon.

Volledig scherm Gerrit Vossers. © Jan Ruland van den Brink

Of hij over vier jaar dan wél wethouder wordt voor zijn nieuwe partij, vroeg interviewer Bart Sollman. Daarover hield de inwoner van Silvolde zich op de vlakte: ,,Dat duurt nog zo lang, die ambitie stel ik nu nog niet.”

Personeelstekorten op Achterland

Bart Kiers van Achterland vertelde op het podium hoe het festival te maken heeft met personeelstekorten. ,,We werken nu met een half team”, zei Kiers, die ook verklapte te willen groeien met het populaire gratis festival, dat ook morgen (maandag) nog is.

Afsluiter was Diana Tamliani, Doetinchemse die in de stad een belangrijke rol speelt in het opvangen van Oekraïeners die voor de oorlog in hun land zijn gevlucht. ,,Ik wil voor hen die persoon zijn, die ik zelf heb gemist toen ik hierheen kwam”, zei Tamliani, die zelf in 1998 naar Nederland vluchtte vanuit de Georgische regio Abchazië en een inspirerend verhaal vertelde over haar drijfveren.

Het volgende Nieuwscafé van De Gelderlander is op zondag 30 oktober, om 14.00 uur, in de kleine zaal van schouwburg Amphion in Doetinchem.