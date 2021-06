Zestien boetes bij grote politiecontrole in centrum Doetinchem

Wachten op de laatste handteke­ning in Groenlo: ‘We willen deze rotsitua­tie dit jaar opgelost hebben’

4 juni GROENLO - Een verkeerssituatie die zo onveilig is, dat schoolkinderen alleen met de inzet van een verkeersregelaar veilig kunnen passeren. Klinkt als iets dat per direct opgelost moet worden. Toch is het in Groenlo al bijna drie jaar een feit. Een oplossing is in zicht, maar het is wachten op de laatste handtekening.