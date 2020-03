Zestig leerlingen doen tóch examen in Doetinchem: ‘Spannend voor leerlingen én leraren’

,,De meeste leerlingen zijn er. Een aantal zijn thuis gehouden door hun ouders”, zegt Faber, die Ton Sipkens opvolgt als rector van de Doetinchemse middelbare school.



Volgens Faber zijn deze examens in coronatijd spannend voor zowel leraren als leerlingen. ,,Je wil eigenlijk dat ze het koppie leeg hebben en rustig en veilig de toets kunnen doen”, zegt Faber.



Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen, zo zitten de leerlingen in groepjes verspreid door het gebouw. Volgens Faber gaan ze daar volwassen mee om. ,,Wel hebben ze moeite met afstand houden, want dat zit niet in hun aard.”

Minister overlegt over examens

Later vandaag volgen op het Ulenhof ook nog toetsen voor havo- en vwo-leerlingen. Faber hoopt echter dat nog voor de middag een besluit komt dat de examens verder niet doorgaan. Onderwijsminister Arie Slob heeft hierover momenteel overleg in Den Haag. Voor een medewerker van de school kan dat besluit niet snel genoeg komen, zij is er niet happig op naar binnen te gaan. ,,Hoe kun je in het licht van het schrappen van alle samenkomsten dit wél door laten gaan?”, vraagt zij.

Rector Faber vermoed dat Slob besluit dat de examens uiteindelijk toch on hold gaan. ,,En daar zullen we ons met liefde aan conformeren.”

Examens op Marianum wél geschrapt

Stichting Carmel College, waar het Marianum in Lichtenvoorde en Groenlo onder vallen, heeft dat besluit zelf al genomen. Hier gaan de schoolexamens per direct niet door. ‘De time-out is tot nader order van kracht en geldt voor alle schoolexamens, dus ook die via afstandsleren worden afgenomen’, schrijft Carmel in een toelichting op het besluit. ‘Zodra er meer bekend is over het vervolg van de schoolexamens en/of de eindexamens zullen we hierover communiceren’.