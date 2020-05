Zestigjarig paar in Eibergen bekend door groentewinkel

Misschien hadden Adjes ouders genoeg vertrouwen in aanstaande schoonzoon Joop, want de twee hadden immers al vijf jaar verkering voordat ze zestig jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens een dansavond in het café van Adjes ouders in Rekken, waar Joop met een stel vrienden naar toe was gegaan. Ze dansten samen, maakten een afspraak en nog een paar ‘en op een dag fietste hij achter me aan en kregen we verkering’, herinnert Adje zich.