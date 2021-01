Zeven bezoekers afgesloten natuurgebied Wooldse Veen op de bon

Tijdens de eerste coronagolf werd natuurgebied Wooldse Veen ook al een keer afgesloten voor het publiek. Op zondag 19 april waren er zoveel bezoekers in het gebied, dat het natuurgebied per direct werd afgesloten. De onderlinge afstand van 1,5 meter werd in het Wooldse Veen niet voldoende gehouden. Door het natuurgebied loopt een plankenpad waar in deze natte periode niet van afgeweken kan worden. ,,Dus als ze elkaar tegenkomen kunnen ze niet even een stap opzij doen. We hebben sinds het voorjaar eenrichtingsverkeer ingesteld op het plankenpad, maar daar houden mensen zich niet aan", meldde Natuurmonumenten eerder aan deze krant.