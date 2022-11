Zeven gewonden bij frontale botsing twee auto's in De Heurne: één persoon in kritieke toestand

De auto's knalden frontaal op elkaar in een bocht in de Casperstraat. De hele weg werd meteen afgesloten om de hulpverlening de ruimte te geven. Verschillende ambulances, politie en brandweer gingen meteen druk in de weer om de slachtoffers te helpen. Meerdere personen zaten bekneld en moesten worden bevrijd door de brandweer. In totaal raakten zeven mensen gewond. Een van hen ligt in levensgevaar in het ziekenhuis.