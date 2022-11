Zeven gewonden door frontale botsing in de Achterhoek: ‘Bestuurder (22) belandde op verkeerde weghelft’

MET VIDEOEen zwaar ongeval in De Heurne nadat een 22-jarige bestuurder op de verkeerde weghelft belandde. Twee auto's knalden dinsdagavond frontaal op elkaar met een grote ravage tot gevolg. Meerdere inzittenden moesten door de brandweer uit de wrakken worden bevrijd. Zeven mensen raakten gewond, een van de bestuurders belandde in kritieke toestand in het ziekenhuis.

,,De bestuurder van één van de auto’s, een 22-jarige man uit Winterswijk, kwam op de Caspersstraat op de verkeerde weghelft terecht’’, laat de politie weten. ,,Wat daarvoor de aanleiding is geweest, wordt nog onderzocht.” Het zware ongeval gebeurde in De Heurne, een dorp tussen Aalten en grensplaats Dinxperlo, in de Achterhoek.

De klap was dusdanig groot dat beide auto’s aan weerszijden van de weg in de sloot terechtkwamen. De 22-jarige en de bestuurder van de tegemoetkomende auto raakten beiden bekneld bij het ongeluk. ,,Wat we weten is dat de auto van de man daar rond 22.15 uur frontaal in botsing kwam met een tegenligger.” Het betrof een auto met Duitse kentekenplaten.

De bestuurders moesten door de brandweer uit hun voertuigen bevrijd worden. Ook de andere inzittenden van de twee auto's, raakten gewond. In totaal ging het daarbij om zeven personen.

Hoge snelheid

Getuigen ter plaatsen lieten weten dat de Winterswijker, komende vanuit Dinxperlo, kort voor het ongeluk een andere auto met hoge snelheid had ingehaald. Dat kan de politie niet bevestigen. ,,We hebben de zaak nog in onderzoek. Zoals gebruikelijk bij dit soort ongevallen, controleren we daar tal van zaken voor. Waaronder het telefoongebruik van de bestuurder.”



Vanwege het grote aantal slachtoffers kwamen er meerde ambulances ter plaatse. Waaronder ook enkele uit Duitsland. De opgeroepen traumahelikopter werd nog voor deze kon arriveren geannuleerd.



De weg tussen Dinxperlo en Aalten was vanwege het ongeluk enige tijd afgesloten.

