Zeven tips ‘met interessante info’ over schietpartij Doetinchem

,,De tips bevatten interessante informatie die is doorgegeven aan het onderzoeksteam en waarmee we verder kunnen”, zegt politiewoordvoerder Sigrid Passchier. Zij hoopt de komende dagen op nog meer tips, bijvoorbeeld naar aanleiding van de herhaling van het opsporingsprogramma woensdag, en de aandacht voor de schietpartij in onder meer de media. De politie heeft een zogeheten Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgericht met daarin 25 rechercheurs, dat de zaak onderzoekt. De focus van het TGO ligt voornamelijk op het vinden van de donkere Volkswagen Golf en de inzittende daarvan. Vanuit die Golf is zondagavond rond 18.30 uur geschoten op de blauwe Suzuki Wagon R+ waarin het slachtoffer zat. Deze 22-jarige man uit Gouda werd meerdere keren geraakt in zijn bovenlichaam , maar vitale delen zijn volgens de politie niet geraakt. De man is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en is buiten levensgevaar.

Slachtoffer geen verdachte

De politie heeft met het slachtoffer gesproken om zijn versie van het verhaal te horen. Hij wordt voorlopig niet gezien als verdachte in deze zaak, onduidelijk is of hij later nog wel als zodanig aangemerkt kan worden.



De recherche blijft ondertussen volop zoeken naar de donkere Golf en doet ook onderzoek naar het verband tussen de schietpartij van zondag en een vechtpartij op straat, vier dagen eerder. Mogelijk is het schietincident namelijk een wraakactie voor de vechtpartij.



Wie tips heeft, kan deze doorgeven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



