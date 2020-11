Zevenaar krijgt megavestiging voor opslag trampolines en ander speelgoed van Exit Toys

Het bedrijf moest hierdoor dusdanige voorraden aanleggen, dat het genoodzaakt was een grote partner te zoeken. Die vond het in de Simba Dicky Group.

Hele voorraad naar Zevenaar

Om de groei van Exit Toys op te kunnen vangen had Rabelink in januari 2019 al een hal in ’s-Heerenberg betrokken. Nu wordt de hele voorraad van Exit Toys verplaatst naar de hal die op industrieterrein 7Poort staat: het is een nieuwe hal die niet eerder is gebruikt. De hal heeft 26 docks. Ook het kantoor van 1.000 vierkante meter dat erbij staat wordt in gebruik genomen door Rabelink.