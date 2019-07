Gebroken pootje jonge steenuil gespalkt na aanrijding in Wehl

13:50 WEHL / BARCHEM - Een nog jonge steenuil die in de nacht van maandag op dinsdag werd aangereden in het buitengebied van Wehl, is door de politie naar de roofvogelopvang in Barchem gebracht. Daar bleek dat het pootje van de 6 tot 7 weken jonge uil gebroken was.