Zeventien woningen op plek Het Hof in Borculo: bieb verhuist wellicht naar gemeentehuis

De bibliotheek is na het vertrek van de wegbezuinigde welzijnsstichting Betula nog de enige gebruiker van Het Hof in Borculo. Berkelland verkocht het gebouw in 2018 aan de Stichting Twickel. Die wil Het Hof slopen en er zeventien woningen neerzetten. Een meerderheid van de gemeenteraad wil laten onderzoeken of de bieb niet in het gemeentehuis van Berkelland gevestigd kan worden.