Zeventig rollen te verdelen onder amateurs voor ‘De Freule’

Achterhoek steekt vinger op voor miljarden kabinet

9 september DOETINCHEM - De Achterhoek steekt de vinger op om in aanmerking te komen voor een deel van de 20 miljard euro die het kabinet over vijf jaar uittrekt voor leefbaarheid en economische groei. Deze 20 miljard zijn ondergebracht in het maandag gelanceerde Nationale Groeifonds.