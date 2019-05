Zieke Lars staat bij Frenkie en Matthijs als de Champions League-hymne klinkt: ‘Ik heb er heel veel zin in’

Man ‘achter de kapel van Bronkhorst’ koninklijk onderschei­den

15:31 STEENDEREN/ BRONKHORST - Hans Klompenhouwer uit Steenderen is vanmiddag koninklijk onderscheiden. Klompenhouwer zet zich al ruim 25 jaar in voor de kapel in het stadje Bronkhorst. Hij is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau.