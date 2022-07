Ziekenhuis onderzoekt mogelijke kunstroof: ‘We weten nog niet zeker of de werken zijn gestolen’

,,We zijn intern aan het onderzoeken wat er is gebeurd”, zegt Hanneke Groot Nibbelink van het SKB. ,,We weten bijvoorbeeld niet zeker of de kunstwerken inderdaad gestolen zijn.”



Zeker is wel dat drie kunstwerken van Meijerink niet meer op de plek hangen en onvindbaar zijn. Dat werd afgelopen zaterdag ontdekt toen de kunstenares in het ziekenhuis was om haar werken naar een andere afdeling te verplaatsen. ,,Ik ben er kapot van”, zei ze na de ontdekking.